ЗМІ назвали найбільш ймовірного кандидата на заміну глави Адміністрації Порошенка

Про це повідомили джерела в АП, передає "Українська правда".

За словами співрозмовників, близько 20:00 26 серпня Райнін був у кабінеті президента разом з Ложкіним.

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Співрозмовники раніше називали ймовірним претендетом на посаду голови АП посла України в США Валерія Чалого, однак, за їхніми словами, він відмовився від пропозиції обійняти цю посаду.

Сам Ложкін планує піти вже на початку наступного тижня і буде очолювати Національну інвестиційну раду.

Разом з тим співрозмовники в оточенні президента наполягають, що в останній момент все ще може змінитися.