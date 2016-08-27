ЗМІ назвали найбільш ймовірного кандидата на заміну глави Адміністрації Порошенка
17:22, 27 серпня 2016Політика
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Найбільш ймовірним кандидатом на посаду голови Адміністрації президента після звільнення Бориса Ложкіна є голова Харківської ОДА Ігор Райнін.
В АП назвали найбільш ймовірного кандидата на заміну Ложкіну / Фото УНІАН
Про це повідомили джерела в АП, передає "Українська правда".
За словами співрозмовників, близько 20:00 26 серпня Райнін був у кабінеті президента разом з Ложкіним.
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Співрозмовники раніше називали ймовірним претендетом на посаду голови АП посла України в США Валерія Чалого, однак, за їхніми словами, він відмовився від пропозиції обійняти цю посаду.
Сам Ложкін планує піти вже на початку наступного тижня і буде очолювати Національну інвестиційну раду.
Разом з тим співрозмовники в оточенні президента наполягають, що в останній момент все ще може змінитися.
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