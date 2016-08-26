Ложкін йде з Адміністрації президента перед початком політичного сезону - ЗМІ

Про це повідомили джерела як в АП, так і в найближчому оточенні президента, передає "Українська правда".

"Боря (Борис Ложкін – Ред.) остаточно йде. Він стомився", - сказав співрозмовник.

"Ложкін хоче результату, а тут, як виявилося, ніхто цього від нього не чекає", - зауважив співрозмовник в АП.

За словами джерел, Ложкін збирається піти перед початком політичного сезону. Цілком імовірно, що це станеться уже наступного тижня.

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Разом з тим джерела видання стверджують, що при обговоренні кандидатів на нового голову АП називалися близько 10 прізвищ. З них реальними кандидатами залишаються заступник голови АП Віталій Ковальчук, заступник глави АП Костянтин Єлісєєв та посол України в США Валерій Чалий.

Станом на вечір четверга найбільш імовірним кандидатом УП називали Чалого, хоч згоди з його боку не було.