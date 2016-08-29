Порошенко: Донбас був, є та залишиться українським

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

"У свято нашої Незалежності в Донецьку замайорів синьо-жовтий прапор та залунав український гімн. Ця подія стала дуже символічною і вкотре нагадала російським найманцям, що Донбас був, є та залишиться українським", - йдеться в повідомленні.

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У свято нашої Незалежності в Донецьку замайорів синьо-жовтий прапор та залунав український гімн. Ця подія стала дуже символічною і вкотре нагадала російським найманцям, що Донбас був, є та залишиться українським. З днем міста, дорогі донеччани! Ми з вами Світлину опубліковано користувачем Петро Порошенко (@poroshenkopetro) Сер 28, 2016 о 12:23 PDT

"З днем міста, дорогі донеччани! Ми з вами", - резюмував президент.

Як повідомляв УНІАН, зранку 24 серпня у Донецьку невідомі увімкнули гімн України. Гімн заграв о 6 годині ранку на перетині вулиці Артема і Таманського проспекту в Донецьку. Крім того, на набережній між проспектами Ілліча та Дзержинського з'явився напис "Донецьк - Україна. 24.08.2016".

У свою чергу волонтери організації "Сестри милосердя" провели акцію, в ході якої близько 6:30 ранку скинули з безпілотного літального апарату на окупований Донецьк тисячі листівок, в яких було розміщено привітання містян з Днем незалежності України.