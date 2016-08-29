Сьогодні Ложкін офіційно піде у відставку – ЗМІ

Про це "Українській правді" заявило високопоставлене джерело в адміністрації президента. "Сьогодні все стане відомо на засіданні Нацради реформ", – сказав співрозмовник.

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Станом на ранок сьогоднішнього дня найбільш імовірним кандидатом на місце голови адміністрації президента залишається близький до Ложкіна голова Харківської обласної держадміністрації Ігор Райнін.

А Ложкін залишиться працювати на Банковій. Він очолить Національну інвестиційну раду, а також залишиться позаштатним радником президента.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня 2014 року Борис Ложкін призначений головою адміністрації президента. Він є засновником холдингу UMH group (Український медіа холдінг), який був створений в кінці 1990-х років на базі харківської газети "Теленеделя". У 2013 році Борис Ложкін і його партнери продали холдинг Сергію Курченко. Борис Ложкін і Петро Порошенко раніше співпрацювали на медіаринку.