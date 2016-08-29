Новим головою адміністрації президента стане Райнін - БПП
12:46, 29 серпня 2016Політика
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Новим главою адміністрації президента стане голова Харківської обласної держадміністрації Ігор Райнін.
Новим главою адміністрації президента стане Ігор Райнин / Фото УНІАН
Про це повідомив заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" (БПП) Олексій Гончаренко на сторінці в соцмережі.
"Новим главою адміністрації президента стане Ігор Райнін", - написав він.
Як повідомляв УНІАН, за інформацією ЗМІ, сьогодні о 14.00 розпочнеться засідання Національної ради реформ, на якому можуть заявити про відставку Бориса Ложкіна з посади голови адміністрації президента.
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