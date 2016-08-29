Засідання Нацради реформ, на якому очікується зміна глави АП (наживо)
В Адміністрації президента України проходить засідання Національної Ради реформ, на якому можливе оголошення про відставку діючого голови АП Бориса Ложкіна.
На початку засідання президент України Петро Порошенко оголосив, що засідання буде присвячене питанню залучення інвестицій.
Засідання мало розпочатися о 14:00. При цьому в анонсі засідання на сайті президента не вказувалося, які саме питання планується розглядати.
Водночас "Дзеркало тижня" з посиланням на високопоставлене джерело в АПУ раніше повідомило, президент Петро Порошенко на засіданні Національної ради реформ оголосить про кадрові ротації в своїй команді, в тому числі й про відставку Бориса Ложкіна.
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За даними джерела видання, чинний керівник АП очолить Національну інвестиційну раду, а також залишиться заступником голови Ради реформ і позаштатним радником Петра Порошенка.
При цьому заступник лідера фракції "Блок Петра Порошенко" Олексій Гончаренко заявив про те, що новим главою Адміністрації президента стане голова Харківської ОДА Ігор Райнін.