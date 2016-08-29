Засідання Нацради реформ, на якому очікується зміна глави АП (наживо)



На початку засідання президент України Петро Порошенко оголосив, що засідання буде присвячене питанню залучення інвестицій.

Засідання мало розпочатися о 14:00. При цьому в анонсі засідання на сайті президента не вказувалося, які саме питання планується розглядати.

Трансляція "5 каналу"

Водночас "Дзеркало тижня" з посиланням на високопоставлене джерело в АПУ раніше повідомило, президент Петро Порошенко на засіданні Національної ради реформ оголосить про кадрові ротації в своїй команді, в тому числі й про відставку Бориса Ложкіна.

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За даними джерела видання, чинний керівник АП очолить Національну інвестиційну раду, а також залишиться заступником голови Ради реформ і позаштатним радником Петра Порошенка.

При цьому заступник лідера фракції "Блок Петра Порошенко" Олексій Гончаренко заявив про те, що новим главою Адміністрації президента стане голова Харківської ОДА Ігор Райнін.