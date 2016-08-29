В ГПУ заявляють, що Клименко є підозрюваним у вчиненні низки злочинів

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ

Генеральної прокуратури України, коментуючи поширені деякими засобами масової інформації повідомлення про те, що екс-міністр начебто не є підозрюваним у жодному з кримінальних проваджень.

У ГПУ інформують, що Головною військовою прокуратурою «на даний час проводиться розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишніх високопосадовців держави, у тому числі О.Клименка».

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Екс-міністр підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 2191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України (участь в організованій злочинній організації, вчиненні у її складі особливо тяжкого злочину проти державної власності, злочинів середньої та невеликої тяжкості у сфері господарської та службової діяльності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі в розмірі 3,1 млрд грн, тобто в особливо великих розмірах).

«У зв’язку з його неявкою 19.08.2016 на виклик до слідчого (на підставі повістки, яка була розміщена на офіційному сайті ГПУ, та про яку активно повідомлялося в ЗМІ) для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру, а також встановленням факту його перебування за межами України, підозру О.Клименку було вручено у відповідності до вимог КПК України – у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень», - наголосили в ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, глава ГПУ Юрій Луценко заявив, що Клименко та бізнесмен Сергій Курченко завдали Україні 198 млрд гривень збитків.