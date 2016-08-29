Лінкявічюс: пропозиції щодо припинення санкцій проти Росії є передчасними

Про це заявив глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

Таким чином він відреагував на заяви прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про те, що санкції шкодять і ЄС, і Росії і не впливають "абсолютно ні на що".

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"Моєю негайною реакцією на подібні коментарі про те, що ми не досягли абсолютно нічого, є думка про те, що слід додати більше санкцій" - заявив Лінкявічюс.

За його словами, пропозиції щодо припинення санкцій є передчасними, оскільки ситуація на сході України не заспокоїлася, доступ в зону конфлікту для спостерігачів залишається обмеженим, а Росія як і раніше проводить військове втручання.

"Ми знаємо, що військова техніка і військовослужбовці Російської Федерації досі є на території України, не кажучи вже про ситуацію на її кордоні", - зазначив глава МЗС Литви.

Раніше УНІАН повідомляв, що канцлер Федеративної республіки Німеччина Ангела Меркель заявляє, що не бачить підстав для скасування санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації, оскільки Москва не виконала всіх своїх зобов'язань у рамках Мінського процесу.