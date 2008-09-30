Фракція блоку Кличка на знак протесту залишила сесійну залу

Через відмову врахувати зауваження, які були підготовлені фракцією Блоку Віталія Кличка її представники залишили сесійну залу Київради і відмовилися брати участь у голосуванні щодо проектів рішень, пов’язаних з ситуацією у транспортній галузі Києва

Як передає кореспондент УНІАН, під час обговорення відповідного проекту рішення представник цієї фракції взяв слово і оприлюднив частину напрацьованих зауважень.

Зокрема, у них йшлося про те, щоб заборонити відведення земельних ділянок у межах червоних ліній, окрім як з метою розвитку й будівництва вулиць, доріг, об’єктів інженерної інфраструктури Києва.

Також пропонувалося провести міжнародний аудит столичного метрополітену. А до висновків міжнародного аудиту рекомендувати КМДА не підвищувати тариф на проїзд.

На це керівник метрополітену Петро МІРОШНИКОВ, присутній в залі, повідомив, що його підприємство працює за національними стандартами, які не передбачають проведення міжнародного аудиту і, таким чином, здійснити такий аудит цього року неможливо.

У той же час, через закінчення відведеного регламентом часу секретар Київради Олесь ДОВГИЙ припинив виступ представника фракції Блоку Кличка, запропонувавши депутатам голосувати за той проект рішення, який був їм розданий. При цьому він запропонував депутатам фракції Блоку Кличка більш ретельно готувати свої зауваження у майбутньому.

На знак протесту депутати фракції вийшли з зали.