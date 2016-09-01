Ще одне українське місто заборонило рекламу відпочинку в окупованому Криму - Джемілєв

Про це повідомив уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв на своїй сторінці у Facebook.

"Враховуючи численні звернення кременчужан, депутатами Кременчуцької міської ради прийнято рішення «Про заборону розміщення на території міста реклами щодо пасажирських перевезень до тимчасово окупованого Криму та відпочинку на території півострова»", - пише Джемілєв.

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Відповідно до цього рішення у Кременчуці заборонено розміщення у будь-який спосіб інформаційної реклами пасажирських перевезень та відпочинку в анексованому Криму на стаціонарних рекламних засобах, шляхопроводах, на зовнішній поверхні будинків, споруд, на транспорті та зупинках громадського транспорту."

"Раніше з відповідною ініціативою виступила місцева влада в місті Дніпро", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, у липні депутати Дніпропетровської міської ради під час 12-ї чергової сесії підтримали заборону розміщення в місті реклами перевезень до тимчасово окупованого Криму та відпочинку на території півострова.