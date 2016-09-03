"Щирий" Путін розповів, як прагне виконання Мінських угод

Президент Росії Володимир Путін заявив, що виконання Мінських угод не слід пов'язувати з «рестрикціями».

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це глава держави сказав на засіданні Східного економічного форуму у місті Владивосток.

«Ми вважаємо, що слід виконувати Мінські угоди в повному обсязі, без будь-яких рестрикцій, без будь-яких обмежень і підміни понять. Ми будемо щиро прагнути цього. Ми одні зробити це не в змозі, це повинні робити разом із нами й учасники Нормандського формату, й США, оскільки лише вони мають реальний вплив на сьогоднішню київську владу», - сказав Путін.

За його словами, виконання Мінських угод залежить від політичної волі керівництва України.

При цьому Путін додав, що згоден із учасниками нормандського процесу та позицією США в тому, що «ніякої іншої альтернативи, крім виконання Мінських угод, немає».

Водночас він заявляє, що українська криза виникла не з російської вини. «Не ми підтримали державний антиконституційний переворот в Україні, і ми не провокували реакції частини населення країни на ці дії», - сказав Путін.

За його словами, ця ситуація призвела до того, що Крим захотів бути в складі РФ, а «Донецьк і Луганськ почали чинити опір режиму, який відразу після перевороту хотів затвердити свою владу на цих територіях».

Як повідомляв УНІАН, лідери США, ЄС та України неодноразово закликали Росію вплинути на бойовиків на Донбасі й виконати взяті в рамках Мінських домовленостей зобов'язання.

Глава Представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський 25 серпня заявив, що в ЄС усвідомлюють, що Росія не виконує Мінські угоди. «Судячи з тієї інформації, яку ми отримуємо від Ради закордонних справ ЄС, Європарламенту та інших інституцій ЄС, Росія не виконує Мінські домовленості», - сказав він.

У НАТО також констатували, що Росія не виконує зобов'язань щодо Мінських угод, серед яких, зокрема, припинення вогню, відведення важкого озброєння.

НАТО, ЄС і США дотримуються позиції, що санкції проти Росії не можна скасовувати до повного виконання Мінських домовленостей.