Кремль заохочує всіх, хто працює на розкол ЄС до перегляду принципів міжнародного права - Лубківський (відео)

Кремль заохочує шовіністичні сили у Європі та всіх, хто працює на розкол ЄС до перегляду принципів міжнародного права.

Про це заявив дипломатичний радник лідера партії «Народний фронт» Арсенія Яценюка, екс-заступник голови МЗС (2014 рік) Данило Лубківський в ефірі «5 каналу».

«Російський режим заохочує сили, які працюють на розкол в рамках Європейського Союзу, на перегляд фундаментальних цінностей, на перегляд принципів міжнародного права», - підкреслив він.

Відповідаючи на запитання стосовно заяви президента РФ Путіна щодо ймовірності дискусії про перегляд підсумків Другої світової та, зокрема, «щодо Львова, який був частиною Польщі", Лубківський підкреслив: «Не доводиться говорити про цинізм президента Путіна. Цей сигнал дуже характерний. Він адресований шовіністичним колам, які сьогодні починають набирати сили в різних державах, які є сусідами України. Фактично згадка про Львів, згадка про західні польські території, згадка про інші країни – це форма заохочення до щонайменше агресивного способу мислення», - підкреслив він.

Судячи з того, що робить нинішній режим в Російській Федерації, наголосив Данило Лубківський «вони формують не лише ультраправий інтернаціонал»: «Вони з таким самим успіхом заохочують ультраліві сили, - тобто, будь-які сили, які працюють на роз'єднання в рамках Європейського Союзу, - на перегляд базових, фундаментальних цінностей, на перегляд принципів міжнародного права. Вони сьогодні опиняються союзниками того агресивного мислення, яке характерне для Кремля».