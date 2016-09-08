Сумарний дохід Лещенка, Притули та Топольської за 18 років нижче вартості придбаної квартири - ЗМІ

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на податкові документи, отримані від своїх джерел.

Зокрема, згідно з інформацією про доходи, отриманою від податкових агентів, у 1998-2016 роках Лещенко отримав 1 779 177 гривень. Притула за той самий період отримала 4 757 439 гривень доходу. Доход Топольської за 2005-2016 роки склав 254 405 гривень.

Загалом це складає 6 791 021 гривень.

Відповідно до податкових декларацій про майновий стан і доходи Лещенка за 2013 рік, він отримав доходу у розмірі 263 451,38 гривень. З них він сплатив податків на суму 17 760, 81 гривня.

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За 2014 рік Лещенко отримав доход 991 956, 49 гривень, з яких сплатив податки на суму 133 185, 52 гривні. Також відповідно до цієї декларації у 2014 році Лещенко придбав автомобіль Volkswagen Golf (об’ємом двигуна 1,4). Вартість цього автомобіля у 2014 році сягала 28 тисяч доларів (приблизно 500 000 гривень за середнім курсом долара у 2014 році). Цю автівку Лещенко придбав, продавши перед цим автомобіль Mazda3 2006 року випуску, об'ємом двигуна 1,6 за 100 000 гривень.

Сума нарахованого доходу Лещенка у 2013-2014 роках становить 1 255 407, 87 грн, з яких заплачено податків в сумі 150 946, 33 грн.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня стало відомо, що нардеп Сергій Лещенко придбав елітну квартиру в центрі Києва. У договорі ціна квартири Лещенка занижена на 2,2 млн і немає ні слова про гроші Анастасії Топольської, яка, за словами самого Лещенка, позичила йому частину суми.

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Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи парламенту Павло Пинзеник заявив, що вимагає від НАБУ з'ясувати ситуацію з купівлею Лещенком елітної квартири, оскільки "мова йде про репутацію українського парламенту".

Сам нардеп вирішив зняти з себе повноваження члена правління Демальянсу на час перевірки.

У свою чергу голова Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький доручив НАБУ перевірити законність придбання нардепом від БПП Сергієм Лещенком елітної квартири.