Рада звільнила 12 суддів з окупованих територій Донбасу за порушення присяги (список)

Як передає кореспондент УНІАН, за кожного із 12 суддів парламент голосував окремо і підтримав їхнє звільнення.

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Як зазначив голова Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич, йдеться про звільнення суддів, які зараз "незаконно чинять правосуддя в так званих "ДНР" і "ЛНР".

Постановою передбачається у зв’язку з порушенням присяги судді звільнити з посад суддів апеляційного суду Донецької області Юлію Безрученко, Наталію Ларіну, Лілію Резникову та Людмилу Стратейчук.

Також йдеться про звільнення суддів Донецького апеляційного адміністративного суду Валентини Яманко, Амвросіївського районного суду Донецької області Юрія Толока та Калінінського районного суду міста Горлівки Донецької області Олександра Клешньова.

Крім того, це судді Микитівського районного суду міста Горлівки Донецької області Григорій Федько, Будьоннівського районного суду міста Донецька Валерія Тараньова, Донецького окружного адміністративного суду Катерина Наумова, Центрально-міського районного суду міста Макіївки Донецької області Дмитро Єрьомін та Марина Попшой.