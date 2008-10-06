У Посольстві РФ називають міфом видачу російських паспортів у Криму

У Посольстві Російської Федерації в Україні називають міфом інформацію про видачу російських паспортів у Криму.

Про це сказав журналістам, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, радник-посланник Посольства Росії в Україні Всеволод ЛОСКУТОВ.

«Це міф стосовно паспортів, він народився не в Росії, не в Україні. Його закинули з інших куточків світу, з інших країн», - сказав дипломат.

В.ЛОСКУТОВ наголосив, що для того, щоб отримати російське громадянство, необхідно докласти багато зусиль.

«Це дуже складна процедура. Ці документи видаються російськими установами, а посольство і генконсульство можуть тільки підготувати документи», - сказав він.

«Говорити, що ця проблема існує, що роздають паспорти, це зовсім не відповідає дійсності», - додав російський дипломат.