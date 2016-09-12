ЄС засуджує проведення в окупованому Криму виборів до Держдуми РФ

Про це заявила речниця Європейської комісії Майя Коч’янчич на брифінгу у Брюсселі, пише Європейська правда.

"Все що стосується ситуації з виборами до Держдуми РФ та голосуванням у Криму, ЄС засуджує, не визнаючи незаконної анексії Криму та Севастополя. Ми в черговий раз підкреслюємо нашу підтримку суверенітету та територіальній цілісності України", - сказала вона.

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Речниця нагадала, що спостерігачі ОБСЄ/БДІПЛ була запрошені для моніторингу російських виборів і вже почала працювати.

"Але представники моніторингової місії не будуть проводити жодної діяльності в анексованому Криму та Севастополі. Представництво спостерігачів від країн ЄС поза місією ОБСЄ також буду обмежене тільки міжнародно визнаними кордонами РФ і ні в якому разі вони не будуть представлені у Криму", - відзначила вона.

Як повідомляв УНІАН, на цьому етапі в Європейському Союзі не говорять, чи визнають легітимною нову Держдуму РФ, до складу якої також увійдуть представники незаконно анексованого Криму.