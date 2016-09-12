Порошенко - послам G7 та ЄС: санкційний тиск на РФ має зберігатися до повного відновлення суверенітету України

Про це він заявив під час зустрічі з послами країн "Великої сімки" та Європейського Союзу, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

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Зазначається, що глава держави підтвердив, що Україна залишається рішучим прихильником політико-дипломатичного врегулювання ситуації на Донбасі. Він зауважив, що на нинішньому етапі головні зусилля мають бути спрямовані на забезпечення виконання російською стороною безпекової частини Мінських домовленостей.

"Санкційний тиск на Москву демонструє свою ефективність і має зберігатися до повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності нашої держави", - наголосив президент України.