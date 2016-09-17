Посольство Росії у Києві відреагувало на "напад", направило Україні ноту протесту (відео)
15:02, 17 вересня 2016Політика
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Посольство Росії у Києві направило до Міністерства закордонних справ України ноту протесту у зв'язку з нічним "нападом".
REUTERS
Про це повідомили у диппредставництві, передає РІА Новости.
У документі посольство вимагає "розслідувати інцидент і забезпечити безпеку російської дипмісії".
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі група невідомих людей атакувала російське посольство, запустивши в будівлю петарди і салюти.
У МЗС РФ вже заявили, що якщо інформація про "напад" на посольство РФ Києві підтвердиться, "реакція буде негайною".
У свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав хуліганством обстріл посольства Росії у Києві із салютної установки.
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