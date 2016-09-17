Посольство Росії у Києві відреагувало на "напад", направило Україні ноту протесту (відео)

Про це повідомили у диппредставництві, передає РІА Новости.

У документі посольство вимагає "розслідувати інцидент і забезпечити безпеку російської дипмісії".

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі група невідомих людей атакувала російське посольство, запустивши в будівлю петарди і салюти.

У МЗС РФ вже заявили, що якщо інформація про "напад" на посольство РФ Києві підтвердиться, "реакція буде негайною".

У свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав хуліганством обстріл посольства Росії у Києві із салютної установки.