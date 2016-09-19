Порошенко закликав світ не закривати очі на бомбардування Росією цивільних об’єктів у Сирії та на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні високого рівня Генеральної асамблеї ООН, присвяченому збільшенню потоків біженців та мігрантів.

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«Ми не маємо права закривати очі на бомбардування Росією цивільних об’єктів в сирійському Алеппо чи на українському Донбасі. Йдеться не лише про дотримання гуманітарних принципів», - сказав Порошенко.

Він наголосив на необхідності покладення відповідальності на державу, яка порушує міжнародне право та фундаментальні свободи, в результаті чого цивільне населення змушене покидати свої домівки.