ВР відмовилася розглядати на цьому тижні законопроект про спецконфіскацію

Як передає кореспондент УНІАН, за його включення проголосували лише 207 (при необхідних 226) народних депутатів із 339, зареєстрованих в сесійній залі.

Не голосували в повному складі "Опозиційний блок" та "Батьківщина", а з "Відродження" та "Волі народу" "за" проголосували лише по одному депутату.

На включенні на порядку денного цього законопроекту наполягала фракція "Народний фронт".

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"Є 40 мільярдів, потрібних для того, щоб оснастити українську армію. І ті гроші потрібно повернути для того, навіть, щоб у майбутньому жоден чиновник, жоден президент, вкравши гроші, не відчував себе непокараним", - наголосив депутат від НФ Юрій Береза.

Нагадаємо, Кабінет міністрів заклав до проекту державного бюджету на 2017 рік кошти, які будуть конфісковані у рамках повернення до країни активів осіб з оточення екс-президента Віктора Януковича.

14 вересня уряд направив до ВР оновлений законопроект про спецконфіскацію, прийняття якого дозволить конфіскувати у держбюджет заарештовані на рахунках в Ощадбанку 1,5 мільярда доларів, що належали представникам режиму Януковича.