Парасюк про бійку з Вілкулом: іншої реакції на його спіч бути не може

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Можете мене любити, можете ненавидіти, але іншої реакції на його пропагандистський спіч бути не може", - зазначив нардеп.

"Через цю мерзоту в нашій державі війна. Тому не жалію за свої вчинки і буду так робити завжди", - написав Парасюк.

Як повідомляв УНІАН, між народними депутатами Володимиром Парасюком та Олександром Вілкулом після ефіру на одному з телеканалів зав'язалася бійка.

Пізніше Парасюк заблокував автомобіль Вілкула і влаштував перепалку з охоронцями нардепа. Парасюк пошкодив машину Вілкула, намагаючись виламати двері його транспортного засобу, а також видряпавши "повідомлення" на капоті авто.