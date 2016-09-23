Парасюк про бійку з Вілкулом: іншої реакції на його спіч бути не може
01:06, 23 вересня 2016Політика
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Позафракційний народний депутат Володимир Парасюк заявив, що не шкодує про бійку з депутатом від "Опозиційного блоку" Олександром Вілкулом.
Парасюк не шкодує про бійку з Вілкулом / фото: УНІАН
Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.
"Можете мене любити, можете ненавидіти, але іншої реакції на його пропагандистський спіч бути не може", - зазначив нардеп.
"Через цю мерзоту в нашій державі війна. Тому не жалію за свої вчинки і буду так робити завжди", - написав Парасюк.
Як повідомляв УНІАН, між народними депутатами Володимиром Парасюком та Олександром Вілкулом після ефіру на одному з телеканалів зав'язалася бійка.
Пізніше Парасюк заблокував автомобіль Вілкула і влаштував перепалку з охоронцями нардепа. Парасюк пошкодив машину Вілкула, намагаючись виламати двері його транспортного засобу, а також видряпавши "повідомлення" на капоті авто.
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