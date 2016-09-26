Посол Польщі пояснив, чому українцям неохоче дають багаторазові візи

Про це він заявив в інтерв'ю газеті "Наш вибір".

За його словами, за подачу документів можна заплатити лише в одному банку і для отримання візи існує тільки єдиний візовий центр, через що за безкоштовні візи врешті-решт доводиться платити.

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За словами посла, "наша угода з компанією, якій належать візові центри, була підписана кілька років тому, і ця фірма обслуговує не тільки польські консульства, але й диппредставництва багатьох інших країн ЄС".

"Так, теперішню ситуацію треба якось змінювати. Головною проблемою наразі є "хакування" наших Інтернет-сторінок і бронювання термінів подачі документів сторонніми людьми, які пізніше ці терміни перепродають. З цим можна боротися тільки так, що хтось поскаржиться до суду, знайдуться свідки, які можуть підтвердити факти шахрайства чи корупції. Не можна побороти цю систему, якщо люди її приймають і самі, за звичкою, несуть гроші злочинцям. Мені здається, тут треба розв’язувати ситуацію у правовій площини - карати тих, хто порушує закон, тих, хто вимагає з аплікантів гроші. Але тут перший крок мають зробити українці", - переконаний польський посол.