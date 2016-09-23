Україна підписала угоду про безвізовий режим з островами Сент-Кіттс і Невіс (фото)

Про це йдеться в "Твіттері" місії України при ООН.

"Міністр закордонних справ Павло Клімкін і міністр закордонних справ Сент-Кітса і Невіса Марк Брентлі підписали угоду про скасування віз", - сказано в ньому.

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Підписання відбулося під час зустрічі міністрів 22 вересня в рамках 71-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Як зазначає прес-служба МЗС України, положеннями угоди передбачається, що громадяни України та громадяни Федерації Святого Кристофера (Сент-Кіттса) й Невіса, які користуються дійсними проїзними документами, можуть в’їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати строком до 90 днів без віз на територіях, відповідно Сент-Кіттс і Невісу та України.

Реалізація положень угоди сприятиме розвитку двосторонніх відносин між двома країнами, інтенсифікації контактів в соціально-економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах.

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У ході зазначеної зустрічі сторони також обговорили широке коло питань двостороннього співробітництва і можливі шляхи посилення співпраці між Україною та Сент-Кіттсом і Невісом.

Сент-Кіттс і Невіс - федеративна держава з населенням близько 55 тисяч осіб, розташована на двох островах в східній частині Карибського моря.