Симоненко: ми запропонували «Нашій Україні» варіант, що угода є

Партія регіонів, СПУ, КПУ та “Наша Україна” утворили робочу групу щодо розширення коаліції, яка завтра розпочне свою роботу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО після консультацій з прем’єр-міністром України, лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, головою Верховної Ради, лідером СПУ Олександром МОРОЗОМ та лідером фракції «Наша Україна» Романом БЕЗСМЕРТНИМ.

За словами П.СИМОНЕНКА, керівники чотирьох фракцій парламенту домовились, що завтра о 10.00 розпочне роботу робоча група, до складу якої увійде по два представника від усіх чотирьох фракцій.

П.СИМОНЕНКО зазначив, що персональний склад групи буде остаточно визначено до завтрашнього ранку.

За його словами, існує декілька шляхів формування коаліції. Наприклад, шлях приєднання «Нашої України» до вже існуючого угоди про коаліцію.

Інший шлях – працювати над програмою діяльності уряду і подивитись, наскільки ця програма відповідатиме вимогам і інтересам всіх чотирьох політичних сил. І у разі, якщо ця програма буде підписана, це означатиме приєднання «Нашої України» до коаліції. Також існують інші варіанти.

П.СИМОНЕНКО не виключив, що робоча група може напрацювати новий текст угоди про створення коаліції. «Ми запропонували все ж таки «Нашій Україні» розглянути варіант, що угода є, вона діє. Якщо і є якісь проблеми, то давайте зробимо певний протокол, в якому ви («Наша Україна» - УНІАН) випишете певні розбіжності, щоб ми далі могли уважно подивитись і подумати над тим, які надалі механізми можуть бути визначені», - сказав він.

Лідер КПУ також зауважив, що сьогодні не йшла мова про розбіжності. «Наша Україна» прекрасно розуміє, що є дуже принципові речі і питання, які визначені не позицією окремого народного депутата, а політичною силою і програмою політичної сили, яку підтримали на виборах», - сказав П.СИМОНЕНКО.

Він також повторив свою тезу про те, що на сьогодні необхідно відійти від ідеології різних політичних сил і зосередитись в роботі коаліції над вирішенням нагальних питань, які стоять перед Українською державою.

П.СИМОНЕНКО також зазначив, що терміни переговорного процесу сьогодні не обговорювались. «Зрозуміло, що висловлювалось бажання якомога скоріше це зробити, але ми розуміємо, які складнощі попереду нас очікують, оскільки ми різні політичні сили», - сказав він.

У свою чергу, керівник інформаційного департаменту блоку «Наша Україна» Тетяна МОКРІДІ повідомила журналістам, що «Наша Україна» делегуватиме до складу робочої групи Романа ЗВАРИЧА та Анатолія КІНАХА.