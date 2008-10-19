Лідер донецької Батьківщини зробив прогноз на президентські вибори

Переможцем наступних президентських виборів в Україні буде Юлія ТИМОШЕНКО, вважає народний депутат України, глава Донецької облорганізації ВО «Батьківщина» Геннадій ЗАДИРКО. Про це він сказав на прес-конференції в Донецьку.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Г.ЗАДИРКА, «все, що сьогодні в політиці країни відбувається, все відбувається в контексті 2010 року – року виборів Президента», і коли б не ця майбутня подія, «такої б кризи політичної просто не було б».

На думку Г.ЗАДИРКА, своїми діями, у тому числі і розпуском парламенту, Віктор ЮЩЕНКО хоче «просто прибрати свого основного конкурента – Юлію Володимирівну ТИМОШЕНКО, нашу політичну силу». Кажучи про Віктора ЯНУКОВИЧА як одному з кандидатів на пост Президента України, депутат відзначив: «Всі сьогодні чудово розуміють, що, при всій пошані, навряд чи представник Партії регіонів буде переможцем в наступних президентських виборах».

«Переможцем наступних президентських виборів буде Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО», - упевнено заявив Г.ЗАДИРКО.

При цьому Г.ЗАДИРКО вважає, що В.ЮЩЕНКО не введе в країні пряме президентське правління. «Серед політологів розглядається такий сценарій подій – введення в Україні прямого президентського правління, але особисто моя точка зору – напередодні президентських виборів, а до них залишилося зовсім небагато часу, Президент на це не піде», - заявив Г.ЗАДИРКО.