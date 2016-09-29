Брудний четвер

Голосування парламенту за звільнення дискредитованих суддів мало би перетворитися в коротку формальність. Але – не в нашій країні.

Брудна епопея зі звільнення 29 суддів, більшість з яких брала участь у репресіях проти учасників Революції Гідності, затягнулася майже на 5 годин.

По-перше, викликає подив, чому у депутатів не дійшли руки до подань Вищої ради юстиції про звільнення нечесних суддів на чергових пленарних засіданнях, адже деякі з них припадають пилом у ВРУ вже понад півроку.

По-друге, законодавцям ще з часу внесення змін до Конституції щодо судоустрою було відомо, що від завтра (30 вересня 2016 року) вищезгадані подання перетворяться в гарбуза, оскільки зникне саме поняття «порушення присяги суддею», за що (тобто, за порушення присяги), власне, сьогодні отримали «вовчий білет» служителі Феміди.

Може, ніяких звільнень і не відбулося б, якби на минулому тижні адвокати потерпілих від «правосуддя» часів Януковича та громадські активісти здійняли тривогу щодо ситуації з «парламентськими» суддями (тими, яких звільняє Верховна Рада).

А далі, оцініть красу гри:

Президент пише листа голові парламенту з вимогою скликати позачергове засідання Верховної Ради. Питання, що заважало Петру Олексійовичу нагадати про проблему раніше – риторичне.

Депутати зуміли-таки звільнити декількох суддів. Інколи на табло висвічувалося навіть понад 230 голосів. Але спіткнулися на суддях Апеляційного суду Києва

Спікер Андрій Парубій (так само є риторичним запитання, що йому заважало нагадати про проблему хоча б на минулому пленарному тижні) скликає це засідання на четвер, 29 вересня, і….. в залі, по результатах перших голосувань, набирається аж 133 – 150 голосів. А депутати традиційно починають вправлятися у красномовстві взаємних образ.

В решті-решт, депутати зуміли-таки звільнити декількох суддів. Інколи на табло висвічувалося навіть понад 230 голосів. Але спіткнулися на суддях Апеляційного суду Києва. Тут сталася прикра «несподіванка» - з десяток депутатів від президентського блоку чомусь забули, що потрібно підтримати заклик президента і «виходили покурити» якраз в момент голосувань, які, раз за разом, по колу, ставив спікер.

Ситуацією скористалася «демократична опозиція» в особах лідерів «Батьківщини» і «Радикальної партії». Вони почали шпетити президентську рать, що та, мовляв, отримала вказівку з Банкової валити звільнення корисних для Порошенка суддів. Голова «раті» - Ігор Гринів – почав показово запрошувати колег по фракції все ж мати совість і взяти участь у голосуванні.

Клінч тривав понад годину. На табло цифра депутатів, що підтримували звільнення того, чи іншого судді, коливалася в районі 222 голосів, «президентські» депутати вперто «курили» в кулуарах, а голова парламенту не менш вперто закликав їх тиснути на кнопки...

Нарешті – прорвало. За звільнення одіозних носіїв чорної мантії як з кулемета посипалися постанови: 226, 228 і навіть 229 «за».

Що це було?

Як кажуть, свічку журналісти не тримали, але, здається, хтось хотів реалізувати «хитрий» план по порятунку «потрібних» суддів, винним у реалізації якого виявилась би Верховна Рада.

Але «фокус» не пройшов: виборець нині став більш грамотний. В соцмережах почав розгоралися скандал, і не було сумніву, що ввечері через телевізор пожежа ця лише посилилася б.

Отож, мабуть, надійшла команда – «задній хід» - і, вуаля – перекур у парламентарів з БПП скінчився.

В цій історії немає злодіїв і благородних лицарів. А є такі знайомі з часів панування Партії Регіонів кулуарщина та інтриги... У четвер забруднилися всі: президент, депутати, голова Верховної Ради…

Здається, у Раді хтось хотів реалізувати «хитрий» план по порятунку «потрібних» суддів, винним у реалізації якого виявилась би ВР

В останнього, правда, є певна, як сказали би в суді, пом’якшувальна обставина. Парубій ще в розпал провальних голосувань заявив, що не закриє засідання, допоки депутати не нашкребуть голосів за звільнення суддів.

Прогрес, мабуть, в одному. Виборці перестали бути статистами, влада мусить реагувати на громадську думку. Нехай і в останній момент.