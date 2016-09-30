В Раді звернулися до ООН та Євросоюзу щодо фактів сексуального насильства на Донбасі

Про це йдеться в заяві об’єднання.

"Міжфракційне об’єднання «Рівні можливості», глибоко шоковані фактами ґендерно-обумовленого насильства на окупованих територіях Донецької області представниками банд-формувань та терористичних груп та оприлюдненими фактами злочинів бойовиками так званої інтернаціональної бригади «П’ятнашка» ДНР", - наголошують автори заяви.

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Зокрема йдеться про створення закладів, що примусово надавали сексуальні послуги неповнолітніх осіб, факти торгівлі людьми з примусовим транскордонним переміщенням жінок та дітей, створення студії дитячої порнографії іноземними громадянами з метою розповсюдження матеріалів за межами України, а також вербовку та військову підготовку дітей для участі у бойових діях.

"Факти торгівлі людьми, сексуального насильства та експлуатації, використання неповнолітніх у бойових діях є несумісними зі стандартами прав людини та неприйнятними у сучасному світі. Викрита сексуальна експлуатація неповнолітніх, торгівля людьми на окупованих територіях Донецької області прирівнює незаконні збройні формування на Донбасі до Ісламської держави, що також відома злочинами з ознаками ґендерного та сексуального насильства в тому числі щодо дітей", - наголосили народні депутати.

На їхню думку, особливе занепокоєння викликає участь іноземних найманців, діяльність яких пов’язана з торгівлею людьми, сексуальним насильством виготовленням та розповсюдженням дитячої порнографії.

"Факти організації бізнесу, що побудований на сексуальній експлуатації неповнолітніх на окупованих територіях, за участю громадянина Франції Сержа Мюньє та громадянина РФ Іраклія Адлейба свідчать про справжню причину участі іноземних громадян у збройній агресії проти України", - наголошують автори заяви.

"Ми закликаємо Європейський Союз жорстко відреагувати на викладені факти та розпочати кримінальне переслідування осіб з числа громадян європейських країн, що беруть участь у незаконних збройних формуваннях на окупованих територіях України та причетні до злочинів проти людства, зокрема громадянина Франції Сержа Мюньє, громадян РФ Іраклія Адлейба та Алана Мамієва", - йдеться в заяві.

Також члени міжфракційного об’єднання «Рівні можливості» звертаються до спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань дітей та збройних конфліктів Лейли Зерруги з проханням призначити розслідування фактів використання дітей у бойових діях на Донбасі на боці так званих ЛНР та ДНР та висловити свою позицію в цьому питанні, а також до Міністра закордонних справ України з проханням довести оприлюднені факти злочинів з ґендерно-обумовленим насильством до дипломатичних представництв іноземних держав в Україні та закликати керівництво держав розпочати кримінальне переслідування учасників незаконних збройних формувань, що діють на окупованих територіях України.

"Дані про злочини ми також спрямовуємо Спеціальному доповідачу ООН з питань торгівлі дітьми, дитячої проституції та дитячої порнографії", - йдеться у заяві.

Заяву підписали народні депутати Альона Бабак, Світлана Войцеховська, Марія Іонова та Олена Кондратюк.