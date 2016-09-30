"Треба ставити питання руба": Кучма заявив, що грати в піддавки з бойовиками більше не можна

Про це Кучма сказав журналістам, коментуючи обстріл терористами на дільницях і зрив засідання тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції, перебуваючи з робочою поїздкою у Житомирській області, повідомляє ЛІГА.net.

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"Нам нічого не залишається, як в середу в Мінську поставити питання руба: Давайте ми скажемо, що ми не здатні вирішити цю проблему або що? Подивимося. Але грати, вибачте, в піддавки вже не можна. Потрібно донести цю ситуацію всьому світу, в першу чергу главам Німеччини і Франції, які є головними, можна сказати, в нормандському форматі: Дивіться, що відбувається! Так, щоб перестати таку миротворчу позицію займати, яку бачимо останнім часом. Треба ставити питання руба", - підкреслив Кучма.

За його словами, після підписання рамкового рішення в Мінську ще була якась надія, що представники ОРДЛО будуть дотримуватися виконання рішення.

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"Були запевнення з боку представників ОРДЛО про те, що вони будуть дотримуватися наших домовленостей на тристоронній контактній групі в Мінську, оскільки над цим документом працювали дуже серйозні люди і представники Генштабу, в тому числі. Розраховували, що це буде крок вперед, ми можемо дотримуватися режиму тиші і можемо дійсно відвести і всю техніку і відвести живу силу", - підкреслив Кучма.

Він зазначив, що бойовики не дотримуються домовленостей з однією метою, щоб зірвати взагалі весь переговорний процес.

"Я не думаю, що там за цим стоять маленькі командири, це серйозне політичне рішення, яке тягне за собою істотні наслідки в цілому", - сказав Кучма.

Як повідомляв УНІАН, представники бойовиків ОРДЛО відмовилися брати участь у скайп-зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську 30 вересня.

Українська сторона мала намір підняти питання про порушення режиму тиші з боку терористів як ключове.