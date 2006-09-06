Азаров готує громадську думку до провалу держбюджету

Нове керівництво Міністерства фінансів України готує громадську думку до провалу виконання планових показників державного бюджету. Про це заявив лідер партії «Реформи і порядок», екс-міністр фінансів України Віктора ПИНЗЕНИК, повідомили УНІАН у прес-службі ПРП.

Коментуючи заяви першого віце-прем`єр-міністра, міністра фінансів України Миколи АЗАРОВА з приводу ніби-то залишених попереднім урядом «дірок» у держбюджеті, В.ПИНЗЕНИК наголосив, що за січень-липень 2006 року держбюджет виконаний з перевиконанням доходів на 583 млн. грн.

Окрім цього, з приводу зауважень М.АЗАРОВА щодо нерівномірного розподілу доходів бюджету по періодах року, В.ПИНЗЕНИК сказав: «Діючого міністра фінансів лякає цифра збільшення доходів третього і четвертого кварталів на 11%. У зв`язку з цим виникає потреба нагадати міністру фінансів, що доходи бюджету надходять нерівномірно - в другій половині року податок на прибуток надходить 3 рази (серпень, листопад, грудень) за 8 місяців року, в першій половині - лише 2 рази (лютий, травень) за 4 місяці. Вищі планові доходи серпня приречені терміном сплати податку на прибуток (у липні сплати немає). Саме тому в серпні цього року надходження від податку на прибуток в 3,5 раза більші, ніж у липні (3,8 млрд. грн. проти 1,1 млрд. грн.)».

Як зазначив В.ПИНЗЕНИК, «сьогоднішні, як і попередні аналогічні заяви міністра фінансів, є свідоцтвом не існуючих проблем бюджету, а підготовки громадської думки до провалу виконання держбюджету».

Як повідомляв УНІАН, перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ неодноразово заявляв про завищені планові показники діючого Держбюджету. Він також оприлюднив можливі наміри уряду про секвестр бюджету. М.АЗАРОВ також указував на те, що колишній уряд бюджетний розпис спланував таким чином, що «левова» частина доходів і витрат припадає на четвертий квартал поточного року. Міністр вважає це помилкою бюджетного планування.