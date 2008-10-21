Тимошенко хотіла прийти у ВР, але її не запросили

Заступник лідера фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ запевняє, що Кабінет міністрів уже вніс до Верховної Ради пакет законопроектів, спрямованих на подолання можливих наслідків фінансової кризи в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Водночас, за словами А.ПОРТНОВА, БЮТ вважає за необхідне, аби відповідні законопроекти спочатку були розглянуті у профільних комітетах парламенту, а потім винесені на голосування до сесійної зали ВР.

А.ПОРТНОВ вважає, що у профільних комітетах можна було б розглянути ці законопроекти протягом сьогоднішнього та завтрашнього дня.

Як сказав А.ПОРТНОВ, на сьогоднішнє засідання Погоджувальної ради, незважаючи на побажання, не була запрошена прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, і тому вона не змогла висловити позицію уряду щодо пакету антикризових законопроектів.

«Прем’єр-міністр без запрошення не ходить, а такого запрошення не було», - сказав депутат.