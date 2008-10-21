Обама розказав, що загрожує майбутньому України

Залежність України від російських енергоресурсів загрожує її майбутньому.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Москві, про це йдеться в книзі кандидата в президенти США Барака ОБАМИ «Зухвалість надії», яка була сьогодні презентована в Москві.

“Я зрозумів, до чого може привести залежність країни від іноземних джерел енергії в 2005 році, коли ми з сенатором Діком ЛУГАРОМ побували в Україні, де зустрічалися з новообраним Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ», - розповідає Б.ОБАМА.

Він зазначив, що вибори В.ЮЩЕНКА свого часу стали світовою новиною номер один: виступивши проти правлячої партії, яка десять років тільки й робила, що підлаштовувалася під сусідню Росію, В.ЮЩЕНКО пережив спробу отруєння, спотворення результатів виборів, загрози Москви, і тоді весь український народ піднявся в «помаранчевій революції» - мирних масових демонстраціях, які закінчилися його обранням на пост Президента.

За словами кандидата в президенти США, після президентських виборів в Україні вирували пристрасті, і всі розмови незмінно зверталися на лібералізацію демократії і економічні реформи.

“Але із розмов із самим В.ЮЩЕНКОМ і його кабінетом ми незабаром зрозуміли, що в України є серйозна проблема – абсолютна залежність від поставок природних нафти і газу з Росії. Тоді Росія вже ясно дала зрозуміти, що не збирається продавати енергоносії Україні за цінами, що нижче світових, що означало збільшення тарифів у зимові місяці, прямо перед парламентськими виборами», - згадує Б.ОБАМА.

Він зазначив, що тоді проросійські сили в Україні відверто втішалися, оскільки, попри всю полум`яну риторику, помаранчеві прапори, демонстрації, особисту мужність В.ЮЩЕНКА, Україна так і залишилася залежною від свого колишнього господаря.

“Країна, яка не може контролювати свою енергетику, не владна над своїм майбутнім. В України в цьому відношенні вибір невеликий, але у більш заможних і могутніших держав, він, безумовно, є», - впевнений Б.ОБАМА.