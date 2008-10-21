Янукович провалив тест на інтелігентну людину (аудіо)
Дісталося Бабелю...
Віктор Янукович знову наступив на одеські граблі, пише газета "24". Виступаючи 20 жовтня на одеській конференції Партії регіонів, лідер партії переплутав діяча німецького робітничого руху Августа Бебеля з одеським письменником Ісааком Бабелем (аудіофайл).
"Я хочу навести цю фразу одного з героїв Бебеля: "Если хотите что-нибудь наблюдать из жизни, то зайдите к нам на двор – есть с чего посмеяться", - сказав Віктор Янукович.
Як зіронізував із цього приводу Обком, "відомо зі старого радянського анекдота, інтелігентна людина – це та, яка може відрізнити Гоголя від Гегеля, Гегеля від Бебеля, Бебеля від Бабеля, Бабеля від кабеля, кабеля від кобеля і кобеля від суки. Тест Віктор Федорович не пройшов з першого разу."
Автор аудіо: 24.ua