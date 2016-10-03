Україна очікує на "конкретні кроки" єврокомісара Муйжнієкса у звільненні з Росії журналіста Сущенка

Як повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ, 3 жовтня під час перебування міністра Павла Клімкіна у Страсбурзі з нагоди проведення Дня українських реформ в Раді Європи відбулася його зустріч з комісаром Ради Європи з прав людини Нілсом Муйжнієксом.

Під час розмови міністр привернув особливу увагу співрозмовника до порушення прав людини в Російській Федерації. Він наголосив, що Україна очікує на підтримку і конкретні кроки комісара у захисті прав і звільненні українського журналіста Романа Сущенка та всіх інших українських громадян, які стали політичними в’язнями в РФ.

Павло Клімкін також відзначив необхідність здійснення моніторингу стану забезпечення прав людини в тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим і, зокрема, детально поінформував комісара про незаконні дії російської окупаційної влади щодо заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова.

Читайте також"Гуантанамо розміром з Росію": Афанасьєв з власного досвіду розповів, що зараз відбувається із затриманим в РФ Сущенком

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня громадський рух "Открытая Россия" заявив, що суд Москви заарештував на 2 місяці журналіста українського державного інформагентства "Укрінформ" Сущенка за звинуваченням у шпигунстві, і що правозахисники випадково зустріли чоловіка в камері карантинного відділення Лефортовської в'язниці.

"Укрінформ" і дружина журналіста Анжела Сущенко уклали угоду про захист з відомим адвокатом Марком Фейгіним. Він вночі прибув до СІЗО, де подав заявку на зустріч із затриманим українцем. Крім того, "Укрінформ" звернувся із закликом до журналістської спільноти встати на захист колеги, а також за допомогою міжнародних правозахисних організацій, дипломатичних установ України та іноземних держав сприяти звільненню Романа. ФСБ РФ оголосила Сущенка "полковником Головного управління розвідки Міністерства оборони України", який "цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації".