Хорошковський звільнить кількох козирних митників
16:26, 21 жовтня 2008Політика
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Голова Дермитслужби імен не назвав
Деяких голів обласних митних служб буде звільнено за результатами роботи колегії Державної митної служби України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Державної митної служби України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ сьогодні під час прес-конференції.
Водночас він не назвав імен тих, кого планують звільняти. «Колегія ще не закінчена, але скажу: буде звільнено (деяких голів обласних митних служб – УНІАН). Випереджати події не хочу. Давайте заслухаємо результати колегії», - сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.
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