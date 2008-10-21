БЮТ переконує Ющенка: «безкоаліційний формат» - те, що треба Раді

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО доводить, що парламент VI скликання найефективніше працював у “безкоаліційному” форматі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, віце-спікер підготував аналітичну записку для Президента України Віктора ЮЩЕНКА, в якій порівнює ефективність діяльності Верховної Ради України VI скликання в коаліційному та “безкоаліційному” форматах, зважаючи на аргументи Президента щодо розпуску парламенту у зв’язку з відсутністю коаліції та прийняттям “антиукраїнських” законів 2 вересня.

Детально проаналізувавши кількість ухвалених законів під час існування та відсутності коаліції, М.ТОМЕНКО звертає увагу на те, що діяльність парламенту без коаліції була найпродуктивнішою за час VI скликання. Він нагадав, що Президент вже підписав 51 закон, із ухвалених за 18 пленарних засідань “без коаліційної” ВР.

“Окрім того, переважна частина законопроектів у “безкоаліційній” Верховній Раді ухвалювалася за участю усіх п’яти фракцій парламенту – Партії регіонів, Блоку Юлії Тимошенко, Блоку Литвина, Комуністичної партії України та значною частиною “Нашої України – Народної самооборони”, - сказав М.ТОМЕНКО.

“Тому, аналізуючи діяльність ВР VI скликання, цілком очевидно, що робота парламенту у “безкоаліційному” форматі відзначалася більшою ефективністю (за кількістю прийнятих законопроектів) та парламентською легітимністю (за кількістю депутатів, які ухвалювали рішення). А тому заяви Президента та його команди про те, що Верховна Рада “з 2 вересня прийняла чимало законів, значна частина яких були неконституційними, неукраїнськими та недемократичними”, не відповідають дійсності”, - наголошує заступник голови Верховної Ради.

Звертаючи увагу на найбільш дискутовані та оскаржувані В.ЮЩЕНКОМ і його командою законопроекти, зокрема, щодо діяльності тимчасових слідчих комісій парламенту, законів “Про Кабінет міністрів України” та “Про державну службу”, М.ТОМЕНКО підкреслив, що нинішня позиція Президента є щонайменше дивною з огляду на те, що керівник фракції “Наша Україна” і кандидат у Президенти В.ЮЩЕНКО активно підтримував ідею ухвалення таких законів.

Підбиваючи підсумки, віце-спікер робить висновки про те, що наявність коаліції у ВР не стала вирішальним фактором ефективної законодавчої діяльності, в той час як діяльність парламенту без коаліції була найпродуктивнішою за час VI скликання. А той факт, що абсолютна більшість ухвалених парламентом законопроектів підписана Президентом, свідчить про те, що подальша оцінка В.ЮЩЕНКА щодо антиукраїнського характеру цих законів не відповідає дійсності.