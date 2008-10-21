Тимошенко: Україна профінансує всі міжнародні зобов'язання

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що Україна в повному обсязі профінансує всі свої міжнародні зобов`язання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні після наради з представниками економічної і фінансової еліти з питань протидії фінансовій кризі.

“Все, що закладено в бюджеті, - а ми є учасником багатьох міжнародних організацій, - все має бути профінансовано, тому що це зобов`язання країни. І це не стосується того – східне це об`єднання чи західне. З такими об`єднаннями держав і певними організаціями ми повинні поводитися відповідно до підписаних угод», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.