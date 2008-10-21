У Криму чекають Януковича

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ в середу, 22 жовтня, планує відвідати з візитом Сімферополь (Крим).

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Кримській організації Партії регіонів, очікується, що лідер «регіоналів» вдень візьме участь у Всекримських зборах депутатів, обраних від Партії регіонів. Крім цього планується, що В.ЯНУКОВИЧ зустрінеться зі студентами і викладачами одного з кримських вузів.

Вранці 22 жовтня біля будівлі парламенту Криму планується проведення мітингу-пікету, головна тема якого – «небажання Партії регіонів і В.ЯНУКОВИЧА реалізувати практично пункти передвиборної програми, які б захистили права російських і російськомовних громадян України і жителів Криму». «Чим може Партія регіонів виправдати свою бездіяльність з принципового питання захисту російської мови? Чому немає чіткої позиції по вступу України в НАТО? Де дружба з Росією і Єдиний економічний простір?», - ці та інші питання звучатимуть в ході акції, повідомляють її організатори - коаліція «Російський фронт Сергія Шувайникова».