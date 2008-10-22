Тимошенко: сьогодні у нас знаковий день

Сьогодні удень очікується рішення Міжнародного валютного фонду щодо виділення коштів Україні для підтримки фінансового сектора.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, відкриваючи сьогоднішнє засідання Кабміну.

«Сьогодні у нас достатньо знаковий день. О 14.30 засідає МВФ для того, щоб ухвалити по Україні всі відповідні рішення. Ми дуже розраховуємо на те, що вони будуть позитивними», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО в ході «круглого столу» з представниками економічної еліти країни заявила, що Україна завершила переговори з Міжнародним валютним фондом, і кошти від цієї організації можуть бути одержані вже наступного тижня.

«Ми практично закінчили з МВФ переговори на цю хвилину, і у нас є на 90% узгоджений пакет, який повинна зробити Україна через ухвалення законів, через ухвалення певних урядових рішень, щоб у нас була можливість наступного тижня одержати цю істотну фінансову допомогу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, для того, щоб одержати фінансову допомогу, необхідно прийняти узгоджений зі всіма міжнародними фінансовими інститутами пакет змін до законыв економічного характеру.