БЮТ блокує трибуну і президію парламенту

Народні депутати із фракції Блоку Юлії Тимошенко блокують трибуну та президію парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, також вони заблокували урядову ложу.

Двері, через які до сесійної зали входить голова Верховної Ради, заставлені кріслами.

Як повідомляв УНІАН, учора фракція БЮТ також блокувала роботу парламенту, тому ранкове засідання ВР було дочасно закрито, а вечірнє не проводилось.

Як заявив в інтерв’ю журналістам заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО, фракція БЮТ виступала проти розгляду законопроектів щодо забезпечення проведення дострокових парламентських виборів і наполягала на першочерговому розгляді антикризових документів.