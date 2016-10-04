У ВР зареєстрували звернення до парламентів ЄС, США, Канади, ОБСЄ щодо затримання українських журналістів у РФ

"Сьогодні, ми разом з колегами народними депутатами, зареєстрували проект звернення до РЄ, ПАСЕ та ОБСЄ в якому закликаємо український парламент, звернутися до парламентів держав-членів Європейського Союзу, США, Канади і Японії, Європейського парламенту, чинному голові ОБСЄ, глави МЗС ФРН Франку-Вальтеру Штайнмайеру, представнику ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуні Міятович із закликом консолідувати зусилля щодо дотримання прав українських журналістів Романа Сущенко і Семени Миколи, щодо яких в РФ порушено кримінальні справи нібито за шпигунську діяльність, а також осудити дії Росії", - повідомила Фріз.

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"30-го вересня російські спецслужби затримали українського журналіста Романа Сущенка. Проте лише у неділю, 2 жовтня, увечері російські ЗМІ написали, що журналіст знаходиться у СІЗО "Лефортово" і його начебто звинувачують у шпигунстві. Зрозуміло, що російські ЗМІ та їх сателіти в інформполі відразу почали відпрацьовувати версію про те, що Роман є" полковником ГУР”. Чергова спроба легалізувати цю поспіхом сфабриковану легенду спецслужб Кремля", - наголосила народний депутат.