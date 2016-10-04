Фейгін подав нове клопотання щодо допуску до справи журналіста Сущенка
Адвокат Марк Фейгін повідомив, що сьогодні подав ще одне клопотання до слідчого органу ФСБ Росії щодо його допуску до матеріалів справи заарештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка.
Про це він повідомив на сторінці у Twitter.
"Щойно подав ще одне клопотання до слідчого органу ФСБ про мій негайний допуск до справи Сущенка і вимогу в СІЗО. Подивимося", – написав Фейгін.
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Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали в Москві кореспондента агентства "Укрінформ" Романа Сущенка, оголосивши його співробітником української розвідки, який "цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації".
Проти Сущенка порушено кримінальну справу за статтею "шпигунство", ведеться слідство.
У Міноборони України заявили, що Сущенко не має відношення до відомства.
Учора Фейгін повідомив, що захист оскаржив рішення суду про арешт українського журналіста Романа Сущенка.