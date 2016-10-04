Фейгін подав нове клопотання щодо допуску до справи журналіста Сущенка

Про це він повідомив на сторінці у Twitter.

"Щойно подав ще одне клопотання до слідчого органу ФСБ про мій негайний допуск до справи Сущенка і вимогу в СІЗО. Подивимося", – написав Фейгін.

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Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали в Москві кореспондента агентства "Укрінформ" Романа Сущенка, оголосивши його співробітником української розвідки, який "цілеспрямовано збирав відомості, що становлять державну таємницю, про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації".

Проти Сущенка порушено кримінальну справу за статтею "шпигунство", ведеться слідство.

У Міноборони України заявили, що Сущенко не має відношення до відомства.

Учора Фейгін повідомив, що захист оскаржив рішення суду про арешт українського журналіста Романа Сущенка.