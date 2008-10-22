У ВР поки немає антикризової програми ані від Ющенка, ані від Тимошенко

На даний момент ані Президент України Віктор ЮЩЕНКО, ані прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не запропонували Верховній Раді антикризових заходів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам член фракції Блоку Литвина Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ.

Він наголосив, що «на даний момент жодної програми, жодного пакета чи комплексу антикризових заходів щодо подолання фінансово-економічної кризи в Україні, представлених ані Президентом України, ані прем’єр-міністром України і оформлених у форматі законодавчих ініціатив, у Верховній Раді немає».

О.ЗАРУБІНСЬКИЙ підкреслив, що блок Литвина вважає, що підготовка такого плану є «спільним завданням і спільною відповідальністю і Президента України, прем`єр-міністра України, тобто тих, які, не зважаючи на війну між собою, уособлюють на сьогоднішній день чинну діючу українську владу».

«Блок Литвина не сприймає і не сприйме будь-яких так званих антикризових заходів, здійснених за рахунок людей”, - підкреслив О.ЗАРУБІНСЬКИЙ.

Він наголосив, що введення мораторію на підвищення соціальних стандартів життя – це «чергова несправедливість стосовно 90% українських людей». Він додав, що тим, хто пропонує «затягнути паски», Блок Литвина пропонує почати із себе та з олігархів. Він додав, що з ста найбільш багатих людей у світі, є 24 олігархи, які проживають в Україні, тому, за його словами, «є кому затягнути паски».

За його словами, Блок Литвина пропонує на третину скоротити державний апарат, а витрати на утримання органів влади у грошовому вимірі повернути до рівня 2007 року. О.ЗАРУБІНСЬКИЙ також запропонував уряду «прилюдно обгрунтувати рівень прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати в Україні».