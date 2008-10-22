Українська селянська демократична партія вимагає від уряду посилити аграрну складову антикризового плану заходів. Про це під час наради з головами обласних осередків заявив Голова УСелДП, депутат Київради від Блоку Віталія Кличка Дмитро Андрієвський.

«Керівництво держави, змагаючись за найпопулярніший антикризовий план, ризикує зруйнувати сільськогосподарську галузь країни. Наслідки цього українці відчують на собі вже навесні, - сказав Дмитро Андрієвський. – Зрештою, безвідповідальне ставлення до аграрного сектору може призвести не лише до підвищення цін на основні продукти харчування, а й до їх нестачі».

На думку Дмитра Андрієвського, уряд вже сьогодні має запропонувати дієву програму запобігання впливу світової фінансової та продовольчої кризи на аграрний сектор країни.

«Уряд рятує хіміків та металургів, які отримували шалені прибутки від експорту, уряд рятує банки, які вели бізнес на легких зовнішніх позиках, уряд рятує тих, хто роз’їжджає на «Майбахах» та «Мазератті». А про мільйони селян, що важкою працею забезпечували українців харчами, уряд чомусь забув», - відзначив Дмитро Андрієвський.

Нагадаємо, 22 жовтня Кабмін ухвалив законопроект, про мінімізацію впливу світової фінансової кризи на економіку України та утримання фінансової стабільності.