Янукович вже надавав передвиборних обіцянок кримським татарам

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє в разі приходу його партії до влади створити рівні умови для всіх національностей, які проживають у державі.

Як передає кореспондент УНІАН. про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в Сімферополі під час всекримських зборів депутатів, обраних від Партії регіонів.

Кажучи про проблеми Криму, В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що на півострів «накладено міжнаціональну проблему». При цьому, вважає він, «це створюється штучно». «Я думаю, що як такої проблеми (міжнаціональної - УНІАН) немає і не може бути, тому що всі національності, які живуть в Україні, повинні бути в рівних умовах», - відзначив лідер "регіоналів".

«І ми такі умови створимо і для кримсько-татарського населення. Ми не допустимо жодної дискредитації кримських татар, і ми не розпалюватимемо ворожнечі між російськомовним населенням, яке проживає в Криму, й іншими національностями», - додав він.

В.ЯНУКОВИЧ відзначив, що у Партії регіонів є «конкретна програма», яку вона вже виконувала, будучи при владі, і яку, за його словами, потрібно продовжити. «У цьому плані ми досягли, так би мовити, позитивних результатів, але її (програму – УНІАН), звичайно, потрібно продовжувати», - відзначив лідер "регіоналів". Тоді, за його словами, не буде міжнаціональної проблеми в Криму. «І цього питання не буде, я в цьому впевнений», - наголосив керівник Партії регіонів.