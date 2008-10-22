НУ-НС хоче врятувати Україну тим, через що ВР розігнали минулого разу?

Заступник голови фракції «Наша Україна - Народна самооборона» Тарас СТЕЦЬКІВ закликає сформувати “безкоаліційну більшість” у Верховній Раді на підставі особистих заяв народних депутатів.

Про це йдеться в заяві депутата, переданій УНІАН.

Т.СТЕЦЬКІВ вважає, що сьогодні стає очевидним те, що Україна опинилася на краю політичної прірви. “Якщо ми перейдемо межу, країну чекає суспільний хаос, а сама держава опиниться на грані дезінтеграції і розпаду”, - зазначив депутат.

На його думку, виходів з "політичного тупика" у країни є лише два. Між тим Т.СТЕЦЬКІВ піддав критиці перший варіант, запропонований Президентом України, - дочасні вибори. Депутат вважає, що вони призведуть до хаосу і беззаконня в країні.

“Очевидно, що проведення виборів в теперішніх кризових умовах означає перекласти відповідальність з політичної еліти на суспільство. При цьому зрозуміло, що Президент керувався далеко не національними інтересами, а своїми персональними бажаннями, в першу чергу - протистоянням з прем’єр-міністром. Тому цей крок глави держави вважаю безвідповідальним по відношенню і до держави, і до людей”, - наголошує представник НУ-НС.

За його словами, виборча кампанія, у разі її проведення, стане “війною всіх проти всіх, а територія України буде перетворена на велике побоїще”. Т.СТЕЦЬКІВ наголошує, що це знизить рівень довіри суспільства до всіх без винятку учасників виборів.

“Україна вже заплатила високу ціну за політичне протистояння еліт. Зупинилась її інтеграція в європейські структури (країну наче двієчника залишили на другий рік в питанні підписання угоди про асоціацію), практично зірвано приєднання України до ПДЧ щодо НАТО. Наступна ціна – перетворення країни на сіру зону між ЄС та Росією”, - наголошує він.

Звертаючись до активістів дочасних виборів, в першу чергу Партії регіонів, Т.СТЕЦЬКІВ зазначив, що на тлі розколу помаранчевих “ви маєте ілюзію взяти владу, розділивши прагнення своїх лідерів з намірами Президента", однак "насправді майбутня влада виявиться фантомом. Вона буде зруйнована цим протистоянням, світовою економічною кризою і новою ціною на газ”.

Він також звертається до “тих своїх друзів, хто слідує у фарватері” політики Президента: “Не завжди дії Президента та інтереси України співпадають. В цьому випадку вони не співпадають точно”.

Т.СТЕЦЬКІВ закликає не перекидати чвари і протистояння серед політиків на народ. “Український народ важко спровокувати на протистояння, але коли це, не дай Боже, станеться владні амбіції і капітали багатьох можуть перетворитися на порох”, - наголошує депутат.

Він просить всіх піднятися над власними амбіціями, симпатіями і антипатіями, над партійними поділами. “Вважаю, виходом з ситуації, що склалась, має стати формування безкоаліційної більшості в парламенті на підставі особистих заяв народних депутатів і, відповідно, формування позакоаліційного уряду національної довіри та прийняття єдиної національної програми виходу з кризи, розробленої за участю великого бізнесу.

Відсутність коаліції фракцій не є непереборною перешкодою, яка повинна знищувати парламент і розділити націю на ворогуючи табори”, - наголосив Т.СТЕЦЬКІВ.

Нагадаємо, що приводом для початку БЮТом попередньої кампанії (зразку 2007 року) розпуску Верховної Ради став саме “індивідуальний дрейф” нардепів між фракціями, завдяки чому регіонали намагалися назбирати конституційну більшість (300 голосів) під своїм керівництвом.