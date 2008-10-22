Івано-Франківськ замерзає через драконівські умови Газу України - мер

Міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС заявляє, що опалювальний сезон в місті не може розпочатися через "драконівські" умови договору із «Газ України».

Як передає кореспондент УНІАН про це мер заявив сьогодні на брифінгу.

Зокрема, за його словами, причиною відсутності лімітів газу для міст України є «жорстка позиція Росії щодо газу, драконівські умови договору, які пропонує ДАК «Газ України», та неможливість отримати кредитні ресурси для теплогенеруючих компаній».

Водночас мер запевнив, що не допустить «Алчевська» у місті. «Якщо питання лімітів газу для Івано-Франківська не будуть вирішені у найближчі дні, доведеться приймати вольове рішення про початок опалювального сезону, - зауважив мер. - Я розумію, що піду на певні порушення. Але я не буду ризикувати здоров’ям дітей і людей».

В.АНУШКЕВИЧУС сподівається, що Кабмін втрутиться у ситуацію з опалювальним сезоном. На його думку, нині хтось «свідомо заганяє теплогенеруючі компанії у банкрутство».

За інформацією міського голови Івано-Франківська, заборгованість міста за газ перед ДАК «Газ України» становить 10,5-11 млн. грн. В той же час ЖЕО міста заборгували ДКП «Івано-Франківськтеплокомуненерго» 9 млн. грн., КЕЧ - 4,6 млн. і населення міста - 21,6 млн. грн.

Як повідомлялося, в Івано-Франківську через відсутність тепла у школах достроково оголошено канікули.

Дошкільні заклади в місті працюють. Із 24 дитячих садків тепло подається в 13 дошкільних закладах. Групи 11 дитсадків обігріваються електричними приладами.