Губернатор: Донеччина готується до виборів

Донецька область системно і цілеспрямовано готується до позачергових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив голова Донецької облдержадміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО.

«Незалежно від того, як розвиватимуться події, ми досить системно і цілеспрямовано готуємося до майбутніх виборів», - сказав В.ЛОГВИНЕНКО.

Він зазначив, що вже було проведене розширену нараду з керівниками структурних підрозділів облдержадміністрацій, з мерами, головами райдержадміністрацій, районних рад, начальниками територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, представниками ВАТ «Укртелеком», на якому були обговорені основні питання організації і забезпечення проведення позачергових парламентських виборів.

За словами В.ЛОГВИНЕНКА, в питаннях проведення виборів «складності є, і в першу чергу вони пов`язані з тією законодавчою базою, яка є на сьогоднішній день». Він зазначив, що «деякі суперечності залишаються з минулих виборів, не внесено корективи і цього разу».

Водночас позитивним губернатор назвав той факт, що «сьогодні, якщо говорити організаційно, то нам не доведеться створювати робочі групи - у нас 62 структурних підрозділи створені на території області з підготовки реєстру виборців, тому роботу з уточнення списків виконають саме ці структурні підрозділи». «Це один із ключових напрямів, в якому ми сьогодні працюємо, і це відповідальність органів виконавчої влади в регіонах», - наголосив В.ЛОГВИНЕНКО.

Він зазначив, що «вже сьогодні райдержадміністрації та виконкоми проаналізували ситуацію з приміщеннями, які використовувалися для попередніх виборів для розміщення виборчих комісій і місць для голосування». В.ЛОГВИНЕНКО сказав, що в регіоні до проведення виборів «є питання, пов`язані з розміщенням виборчих дільниць, особливо в сільській місцевості, де з`являються нові юридичні адреси». «Але ця процедура, яку ми маємо завершити в найближчі 7, максимум, 10 днів», - сказав він.

В області проведено інвентаризацію комп`ютерної техніки і урн для голосування - є 8052 великих і 7278 маленьких урн, і їх досить для проведення голосування на виборчих дільницях.

Що стосується фінансування виборів та інших моментів, губернатор зазначив, що не має в своєму розпорядженні якоїсь інформації. «Конфлікт триває, перенесено терміни проведення виборів на тиждень», - констатував В.ЛОГВИНЕНКО і зазначив, що яке б рішення не було ухвалене щодо термінів виборів, воно лежить поза компетенцією місцевих органів влади.