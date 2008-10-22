Янукович згоден залишити ЧФ Росії в Криму, якщо більше платитимуть

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що сьогоднішні ціни за оренду українських баз Чорноморським флотом Російської Федерації можна підвищити.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі, коментуючи на прохання журналістів сьогоднішні висловлювання голови МЗС Російської Федерації Сергія ЛАВРОВА щодо долі Чорноморського флоту після 2017 року.

«Я можу сказати, що умови оренди Чорноморського флоту, ті, які зараз є, потрібно суттєво змінювати в бік збільшення. Цих цін (суми, яку ЧФ РФ платить за оренду українських баз – УНІАН) вже немає, вони пішли в минуле», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Лідер Партії регіонів також наголосив, що такі зміни будуть економічно вигідні для України. «Ми ці бази ніколи експлуатувати не будемо, вони нам практично не потрібні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Також він зазначив, що всі питання, що стосуються Чорноморського флоту, потрібно вирішувати за столом переговорів, а рішення потрібно ухвалювати такі, які були б вигідні і Україні, і Російській Федерації.

Як повідомив сьогодні власний кореспондент УНІАН у Москві, Росія запропонує українській стороні обговорити можливість продовження термінів перебування Чорноморського флоту РФ на базі в Севастополі після 2017 року. Про це міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ заявив у Москві на прес-конференції.