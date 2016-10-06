Порошенко назвав розхитування ситуації в Україні одним із способів гібридної війни Кремля

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі у Київському національному університеті ім. Шевченко зі студентами-істориками з нагоди 150-річчя з дня народження Михайла Грушевського.

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Президент України Петро Порошенко заявляє, що розхитування ситуації в Україні зсередини є одним із способів гібридної війни Кремля проти нашої держави.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі у Київському національному університеті ім. Шевченка зі студентами-істориками з нагоди 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського.

«Москва завжди користалася перевагами демократичних систем в сусідніх державах, щоб поглинути їх - починаючи з часів Новгорода чи Речі Посполитої, завершуючи Центральною Європою після Другої світової війни», - заявив президент.

«І зараз розхитування ситуації в нашій державі зсередини є однією із надій російського агресора, одним із перевірених способів ведення гібридної війни Кремля проти України», - додав Порошенко.