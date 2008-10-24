Регіонал каже, що «антикризовий» компроміс можливий

У п’ятницю Верховна Рада має розглянути антикризові законодавчі пропозиції різних політичних сил. Депутат від опозиційної Партії регіонів Олексій Плотніков в інтерв’ю «Німецькій хвилі» припустив можливість досягнення компромісу. Водночас, депутат висловив сумнів, що ухвалені заходи вдасться реалізувати без формування антикризового уряду.

Антикризові законопроекти уряду, Партії регіонів та блоку «Наша Україна – Народна самооборона» будуть голосуватися почергово, а в разі, якщо жоден з них не пройде, можна буде створити погоджений варіант, сказав Олексій Плотніков. За його словами, депутати свідомі того, що антикризові закони є пріоритетом, але немає згоди щодо їхнього втілення: «Йдеться про інструментарій рятування, про методи. Тобто, чи здатний уряд виконувати ці законопроекти з подолання наслідків кризи. Якщо не здатний, можливо, урядові слід йти у відставку і слід формувати новий уряд». Лідер Партії регіонів Віктор Янукович вже закликав створити замість уряду Тимошенко новий антикризовий уряд. В цей час депутати від БЮТ повідомили, що понад сто депутатів від інших фракцій підтримують створення «поіменної» правлячої коаліції. А «регіонали», за словами БЮТівців, готові зібрати підписи парламентаріїв на підтримку цього рішення.